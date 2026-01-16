Fête Nationale Bonnat
Fête Nationale Bonnat lundi 13 juillet 2026.
Bonnat
Fête Nationale
Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Soirée Fête Nationale
Lundi 13 Juillet
Place de la Fontaine et stade
Repas
Bal
Feu d’artifice
–> Mairie de bonnat et les associations bonnachonnes bénévoles .
Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 10 38 mairie.bonnat@orange.fr
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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