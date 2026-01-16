Bonnat

Fête Nationale

Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Soirée Fête Nationale

Lundi 13 Juillet

Place de la Fontaine et stade

Repas

Bal

Feu d’artifice

–> Mairie de bonnat et les associations bonnachonnes bénévoles .

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 10 38 mairie.bonnat@orange.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Bonnat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche