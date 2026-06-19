Belfort

Festiv’été

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Profitez de l’été à Belfort !

Plage du Lion et terrain de pétanque, Place d’Armes.

Nouveauté la guinguette du square les vendredis et samedis soirs.

Sans oublier des ateliers, initiations, des projections….Plus de 200 animations gratuites. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festiv’été

L’événement Festiv’été Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)