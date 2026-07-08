Informations pratiques

Jussey

Festivité du 14 juillet à Jussey

Jussey Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Commémoration au Monument aux Morts, suivie d’un défilé rue Gambetta jusqu’au Pré Jean Roche. Jeux de quilles, tir à la carabine et repas sous chapiteau (20 € par personne, sur réservation au bureau de tabac Le Havane). La journée se clôturera par un feu d’artifice, un bal et une fête foraine. .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 14 57

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English : Festivité du 14 juillet à Jussey

L’événement Festivité du 14 juillet à Jussey Jussey a été mis à jour le 2026-07-02 par JUSSEY TOURISME