Fête 18ème siècle Loyat
Fête 18ème siècle Loyat samedi 8 août 2026.
Loyat
Fête 18ème siècle
Château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Les 8 et 9 août, le château de Loyat remonte le temps retour au 18ème siècle, au siècle de Louis XV !
Plus de 70 militaires et civils, domestiques, bourgeois et nobles, tous en costumes d’époque, animeront le domaine le temps d’un week-end.
Au programme spectacles équestres, tir au canon, tir à la poudre noire, escarmouches, scènes de vie quotidienne, robes à la française, fifres et tambours, danse, petits métiers, jeux anciens et contes, art de la table, boissons exotiques, voyage avec la Compagnie des Indes, et mille autres surprises… Voyage dans le temps, surprise, émotions garantis !
Seuls les enfants peuvent venir costumés. .
Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14
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English :
L’événement Fête 18ème siècle Loyat a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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