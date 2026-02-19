Fête artistique et citoyenne du 14 juillet 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence
Fête artistique et citoyenne du 14 juillet 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence mardi 14 juillet 2026.
Fête artistique et citoyenne du 14 juillet
Mardi 14 juillet 2026 de 17h à 0h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La fête nationale du 14 juillet, incontournable événement du 3 bis f, se réinvente chaque année, fête nationale d’un nouveau genre et de tous les genres. Cette année nous retrouvons les artistes en résidence Thibaud d’Abbesses et Ghita Skali.
.
3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The national holiday on July 14th, an essential event on the 3 bis f, is reinvented every year, a national holiday of a new kind and of all genres. This year we welcome back artists-in-residence Thibaud d’Abbesses and Ghita Skali.
L’événement Fête artistique et citoyenne du 14 juillet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence