Fête artistique et citoyenne du 14 juillet 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Fête artistique et citoyenne du 14 juillet

Mardi 14 juillet 2026 de 17h à 0h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La fête nationale du 14 juillet, incontournable événement du 3 bis f, se réinvente chaque année, fête nationale d’un nouveau genre et de tous les genres. Cette année nous retrouvons les artistes en résidence Thibaud d’Abbesses et Ghita Skali.

.

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The national holiday on July 14th, an essential event on the 3 bis f, is reinvented every year, a national holiday of a new kind and of all genres. This year we welcome back artists-in-residence Thibaud d’Abbesses and Ghita Skali.

L’événement Fête artistique et citoyenne du 14 juillet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence