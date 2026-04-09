Fête au village de Pont-Salomon Rue des acacias Pont-Salomon
Fête au village de Pont-Salomon Rue des acacias Pont-Salomon samedi 18 juillet 2026.
Pont-Salomon
Fête au village de Pont-Salomon
Rue des acacias Parking du centre de loisirs Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’association Jeunesse et Loisirs organise une fête au village le samedi 18 juillet à Pont-Salomon.
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Rue des acacias Parking du centre de loisirs Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 37 96 jeunesseetloisirs43@gmail.com
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English :
The Jeunesse et Loisirs association is organizing a village festival on Saturday, July 18, in Pont-Salomon.
L’événement Fête au village de Pont-Salomon Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène
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