Fête au village de Pont-Salomon Rue des acacias Pont-Salomon samedi 18 juillet 2026.

Pont-Salomon

Fête au village de Pont-Salomon

Rue des acacias Parking du centre de loisirs Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Jeunesse et Loisirs organise une fête au village le samedi 18 juillet à Pont-Salomon.

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Rue des acacias Parking du centre de loisirs Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 70 37 96 jeunesseetloisirs43@gmail.com

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English :

The Jeunesse et Loisirs association is organizing a village festival on Saturday, July 18, in Pont-Salomon.

L’événement Fête au village de Pont-Salomon Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Loire Semène