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Fête bio écologique Colchique Guéret

Fête bio écologique Colchique Guéret

Fête bio écologique Colchique Guéret dimanche 20 septembre 2026.

Adresse : Etang de Courtille

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Guéret

Fête bio écologique Colchique

Etang de Courtille Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

30 ème édition.
Foire de producteurs et artisans locaux
Animations pour enfants et adultes
Conférences sur des thèmes liés à l’écologie
Restaurations gourmandes et variées   .

Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47  asso.colchique@gmail.com

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English : Fête bio écologique Colchique

L’événement Fête bio écologique Colchique Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret

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