Fête bio écologique Colchique Guéret
Fête bio écologique Colchique Guéret dimanche 20 septembre 2026.
Guéret
Fête bio écologique Colchique
Etang de Courtille Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
30 ème édition.
Foire de producteurs et artisans locaux
Animations pour enfants et adultes
Conférences sur des thèmes liés à l’écologie
Restaurations gourmandes et variées .
Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47 asso.colchique@gmail.com
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English : Fête bio écologique Colchique
L’événement Fête bio écologique Colchique Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret
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