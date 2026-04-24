Guéret

Fête bio écologique Colchique

Etang de Courtille Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

30 ème édition.

Foire de producteurs et artisans locaux

Animations pour enfants et adultes

Conférences sur des thèmes liés à l’écologie

Restaurations gourmandes et variées .

Etang de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 26 86 47 asso.colchique@gmail.com

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English : Fête bio écologique Colchique

L’événement Fête bio écologique Colchique Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret