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Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons, Marché quais des Chartrons, Bordeaux

Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons, Marché quais des Chartrons, Bordeaux

Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons, Marché quais des Chartrons, Bordeaux dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Marché quais des Chartrons

Adresse : Chartrons

Ville : 33300 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons Dimanche 7 juin, 10h00 Marché quais des Chartrons Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Programme

  • De 10h à 14h : groupe musical de bandas et animations ludiques (maquillage pour enfants)
  • De 11h à 16h : dégustations de produits locaux et gourmands sur les stands

Marché quais des Chartrons Chartrons Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
Dimanche 7 juin à partir de 10h venez fêter les 30 ans du marché des quais des Chartrons. Autour d’une ambiance festive et conviviale retrouvez de nombreuses animations et dégustations. marché animations

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