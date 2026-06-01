Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons, Marché quais des Chartrons, Bordeaux
Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons, Marché quais des Chartrons, Bordeaux dimanche 7 juin 2026.
Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons Dimanche 7 juin, 10h00 Marché quais des Chartrons Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Programme
- De 10h à 14h : groupe musical de bandas et animations ludiques (maquillage pour enfants)
- De 11h à 16h : dégustations de produits locaux et gourmands sur les stands
Marché quais des Chartrons Chartrons Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine
Dimanche 7 juin à partir de 10h venez fêter les 30 ans du marché des quais des Chartrons. Autour d’une ambiance festive et conviviale retrouvez de nombreuses animations et dégustations. marché animations
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026