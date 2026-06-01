Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons, Marché quais des Chartrons, Bordeaux

Fête d’anniversaire du marché des quais des Chartrons Dimanche 7 juin, 10h00 Marché quais des Chartrons Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Programme

De 10h à 14h : groupe musical de bandas et animations ludiques (maquillage pour enfants)

groupe musical de bandas et animations ludiques (maquillage pour enfants) De 11h à 16h : dégustations de produits locaux et gourmands sur les stands

Marché quais des Chartrons Chartrons Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 7 juin à partir de 10h venez fêter les 30 ans du marché des quais des Chartrons. Autour d’une ambiance festive et conviviale retrouvez de nombreuses animations et dégustations. marché animations