Fête de clôture des Vaclav Manga Awards Bibliothèque Václav Havel Paris

L’édition 2026 des Václav Manga Awards, le prix littéraire manga de la bibliothèque Václav Havel, touche à sa fin : avant de découvrir les lauréats, retrouvez nous pour célébrer la culture manga sous toutes ses formes et pour tous les âges !

De 13h à 18h : un concours de dessin, des ateliers avec un illustrateur professionnel, des jeux vidéo, des blindtests, une initiation aux arts martiaux, de la création de badges, un photobooth, du cosplay, et bien sûr… Des cadeaux à gagner !

Pour découvrir la programmation en détail et vous inscrire aux ateliers, contactez la bibliothèque.

Et si vous n’avez toujours pas voté pour les VMA, il est peut-être encore temps…

Participez à la fête de clôture des Václav Manga Awards !

Le samedi 13 juin 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T13:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540



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