Fête de fin d’année de l’Ecole de Musique Azay-le-Rideau
Fête de fin d’année de l’Ecole de Musique Azay-le-Rideau mercredi 1 juillet 2026.
Azay-le-Rideau
Fête de fin d’année de l’Ecole de Musique
Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 13:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Fête de fin d’année de l’École Municipale de Musique
mercredi 1er juillet, sous le kiosque
Un concert annuel donné par les élèves et les professeurs de l’École Municipale de Musique.
Fête de fin d’année de l’École Municipale de Musique
mercredi 1er juillet, sous le kiosque
Un concert annuel donné par les élèves et les professeurs de l’École Municipale de Musique.
Familles, élèves, amis, enseignants, Ridellois, Ridelloises ou touristes de passage se retrouvent pour célébrer ensemble la musique !
Tout public • Gratuit .
Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr
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English :
École Municipale de Musique end-of-year party
wednesday, July 1, under the bandstand
An annual concert by the students and teachers of the École Municipale de Musique.
L’événement Fête de fin d’année de l’Ecole de Musique Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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