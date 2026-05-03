Azay-le-Rideau

Fête de fin d’année de l’Ecole de Musique

Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 13:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Fête de fin d’année de l’École Municipale de Musique

mercredi 1er juillet, sous le kiosque

Un concert annuel donné par les élèves et les professeurs de l’École Municipale de Musique.

Fête de fin d’année de l’École Municipale de Musique

mercredi 1er juillet, sous le kiosque

Un concert annuel donné par les élèves et les professeurs de l’École Municipale de Musique.

Familles, élèves, amis, enseignants, Ridellois, Ridelloises ou touristes de passage se retrouvent pour célébrer ensemble la musique !

Tout public • Gratuit .

Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 11 accueil.mairie@azaylerideau.fr

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English :

École Municipale de Musique end-of-year party

wednesday, July 1, under the bandstand

An annual concert by the students and teachers of the École Municipale de Musique.

L’événement Fête de fin d’année de l’Ecole de Musique Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-05-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme