Fête de la bière de Charleville Charleville-Mézières

Place Ducale Charleville-Mézières Ardennes
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
2026-05-22
Nul besoin d’aller à Munich pour fêter la magnificence du houblon ! Chaque année, cette fête prend ses quartiers sur la Place Ducale. Le cadre est idéal pour découvrir les produits qui font toute la richesse de notre héritage culturel. Toute l’activité brassicole est représentée lors de l’évènement, la blonde, la brune, la blanche ou la rousse (Plus de 130 bières au tirage, à consommer avec modération). Ce rendez-vous est placé sous le signe de la convivialité mais est également l’occasion d’en apprendre davantage sur la composition et la fabrication du précieux breuvage; occasion aussi d’apprendre comment l’accommoder à loisir avec les spécialités régionales.À lire La bière, véritable patrimoine culturel ardennais
Place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est bieresenfete@netcourrier.com
English :
No need to go to Munich Munich to celebrate the magnificence of hops! Every year, the festival takes place on the Place Ducale. The setting is ideal for discovering the products that make up our rich cultural heritage. The entire brewing industry is represented at the event, from blond to brunette, white to redhead (over 130 beers on draught, to be enjoyed fashionably). The event is all about conviviality, but it’s also an opportunity to learn more about the composition and production of this precious beverage, and how to enjoy it with regional specialities.À lire Beer, the cultural heritage of the Ardennes
