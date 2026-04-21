La Souterraine

Fête de la bière

Place du Marché La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rejoignez-nous pour une journée conviviale et festive autour de la bière artisanale ! Découvrez 7 stands de brasseurs du Limousin, profitez de concerts live, d’animations musicales, de restauration sur place et participez à nos animations et concours tout au long de la journée. .

Place du Marché La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 03 76 85 comitedesfetes.lasouterraine@gmail.com

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English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien