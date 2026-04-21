Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la bière La Souterraine

Fête de la bière La Souterraine

Fête de la bière La Souterraine samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Souterraine

Fête de la bière

Place du Marché La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Rejoignez-nous pour une journée conviviale et festive autour de la bière artisanale ! Découvrez 7 stands de brasseurs du Limousin, profitez de concerts live, d’animations musicales, de restauration sur place et participez à nos animations et concours tout au long de la journée.   .

Place du Marché La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 03 76 85  comitedesfetes.lasouterraine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien

À voir aussi à La Souterraine (Creuse)