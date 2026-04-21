Fête de la bière La Souterraine
Fête de la bière La Souterraine samedi 13 juin 2026.
La Souterraine
Fête de la bière
Place du Marché La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rejoignez-nous pour une journée conviviale et festive autour de la bière artisanale ! Découvrez 7 stands de brasseurs du Limousin, profitez de concerts live, d’animations musicales, de restauration sur place et participez à nos animations et concours tout au long de la journée. .
Place du Marché La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 03 76 85 comitedesfetes.lasouterraine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la bière
L’événement Fête de la bière La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à La Souterraine (Creuse)
- Les mots vagabonds La Souterraine 30 avril 2026
- Circuit Uni’Vert Trail n°4 Sostrail La Souterraine Creuse 1 mai 2026
- Circuit VTT n°17 Dans les parages de La Souterraine La Souterraine Creuse 1 mai 2026
- Circuit Pédestre N°11 randoguide Bridiers à travers les âges La Souterraine Creuse 1 mai 2026
- Circuit Uni’Vert Trail n°6 Racin’es Trail La Souterraine Creuse 1 mai 2026