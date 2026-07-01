Informations pratiques

Saint-Mathieu

Fête de la bière

Stade Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez faire la fête autour de la bière, acheter et consommer des produits locaux. L’ambiance sera assurée par Monday Night Project. .

Stade Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 31 83 12 viroulet.albert@orange.fr

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English : Fête de la bière

L’événement Fête de la bière Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin