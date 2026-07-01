AGENDA · Saint-Mathieu
Fête de la bière Saint-Mathieu
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Fête de la bière
Stade Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez faire la fête autour de la bière, acheter et consommer des produits locaux. L’ambiance sera assurée par Monday Night Project. .
Stade Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 31 83 12 viroulet.albert@orange.fr
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English : Fête de la bière
L’événement Fête de la bière Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Ouest Limousin
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