Fête de la citrouille Abbeville

Fête de la citrouille

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Gratuit

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

2026-10-31

Les citrouilles et coloquintes envahissent la ville pour la Fête de la citrouille ! Concours, soupe fumante, quiz ensorcelés et ateliers magiques attendent petits et grands. Les plus intrépides peuvent explorer le village d’Halloween et la Maison hantée, tandis que les autres participent au concours de costumes et aux ateliers de baguettes et fioles enchantées, avant de terminer la journée sur un spectacle et un bal pour enfants.

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

English :

Pumpkins and coloquintes invade the city for the Pumpkin Festival! Contests, steaming soup, enchanted quizzes and magical workshops await young and old. The more intrepid can explore the Halloween village and Haunted House, while others take part in the costume contest and enchanted wand and vial workshops, before ending the day with a children?s show and ball.

