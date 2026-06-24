Fête de la ferme Martinerie Cieux

Cieux

Fête de la ferme

Martinerie Le Rucher Ân’imé Cieux Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Rucher Ân’imé vous accueille pour une journée festive autour d’un marché de producteurs et artisans locaux. Au programme pour vous divertir ateliers, jeux, spectacle, concert, nourrissage des animaux. .

Martinerie Le Rucher Ân’imé Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 21 02 06 rucher.ane@gmail.com

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English : Fête de la ferme

L’événement Fête de la ferme Cieux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin