Fête de la ferme Martinerie Cieux
Fête de la ferme Martinerie Cieux samedi 4 juillet 2026.
Cieux
Fête de la ferme
Martinerie Le Rucher Ân’imé Cieux Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Rucher Ân’imé vous accueille pour une journée festive autour d’un marché de producteurs et artisans locaux. Au programme pour vous divertir ateliers, jeux, spectacle, concert, nourrissage des animaux. .
Martinerie Le Rucher Ân’imé Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 21 02 06 rucher.ane@gmail.com
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English : Fête de la ferme
L’événement Fête de la ferme Cieux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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