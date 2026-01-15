Fête de la Flèche du Lignon La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Fête de la Flèche du Lignon La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon samedi 18 juillet 2026.
Fête de la Flèche du Lignon
La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Chemin des Chatoux Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 18:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Concours ouvert à tous même débutant avec les Archers du Vivarais-Lignon. Arcs, flèches fournis. Catégories enfant 8-15 ans adulte dès 16 ans. Inscriptions 9h-15h.
.
La Plage, Plan d’Eau Naturel au Chambon-sur-Lignon Chemin des Chatoux Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 02 04 60 archersduvivaraislignon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Competition open to all, even beginners, with Les Archers du Vivarais-Lignon. Bows and arrows provided. Categories: children aged 8-15, adults aged 16 and over. Registration 9am-3pm.
L’événement Fête de la Flèche du Lignon Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon