Fête de la godille et concert sur le port La Trinité-sur-Mer samedi 27 juin 2026.

La Trinité-sur-Mer

Fête de la godille et concert sur le port

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La 2ᵉ édition de la Fête de la Godille se tiendra le 27 juin prochain sur le môle des pêcheurs de La Trinité-sur-Mer, et se clôturera par un concert.

Pour celles et ceux qui maîtrisent déjà la godille et souhaitent participer au concours, les inscriptions sont ouvertes via le lien suivant: https://www.helloasso.com/associations/maoa/evenements/godille-2026

Les débutants sont également les bienvenus des initiations gratuites seront proposées sur place tout au long de la journée.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial autour du patrimoine maritime et de la godille !

Événement gratuit

NB: Le cours des quais sera fermé à la circulation de 17h30 à 21h30. .

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19

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English :

L’événement Fête de la godille et concert sur le port La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon