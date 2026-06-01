Fête de la godille et concert sur le port La Trinité-sur-Mer
Fête de la godille et concert sur le port La Trinité-sur-Mer samedi 27 juin 2026.
La Trinité-sur-Mer
Fête de la godille et concert sur le port
Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La 2ᵉ édition de la Fête de la Godille se tiendra le 27 juin prochain sur le môle des pêcheurs de La Trinité-sur-Mer, et se clôturera par un concert.
Pour celles et ceux qui maîtrisent déjà la godille et souhaitent participer au concours, les inscriptions sont ouvertes via le lien suivant: https://www.helloasso.com/associations/maoa/evenements/godille-2026
Les débutants sont également les bienvenus des initiations gratuites seront proposées sur place tout au long de la journée.
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial autour du patrimoine maritime et de la godille !
Événement gratuit
NB: Le cours des quais sera fermé à la circulation de 17h30 à 21h30. .
Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 72 19
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English :
L’événement Fête de la godille et concert sur le port La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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