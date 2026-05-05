Fête de la jeunesse Médiathèque intercommunale Montélimar
Fête de la jeunesse Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 6 juin 2026.
Montélimar
Fête de la jeunesse
Médiathèque intercommunale Jardin public de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez passez l’après-midi au parc pour la fête jeunesse autour de la thématique du voyage.
Divers ateliers manga, calligraphie…
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Médiathèque intercommunale Jardin public de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Come and spend the afternoon at the park for a youth festival on the theme of travel.
Various workshops: manga, calligraphy…
L’événement Fête de la jeunesse Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération
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