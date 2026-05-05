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Fête de la jeunesse Médiathèque intercommunale Montélimar

Fête de la jeunesse Médiathèque intercommunale Montélimar samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque intercommunale

Adresse : Jardin public de Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Montélimar

Fête de la jeunesse

Médiathèque intercommunale Jardin public de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Venez passez l’après-midi au parc pour la fête jeunesse autour de la thématique du voyage.
Divers ateliers manga, calligraphie…
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Médiathèque intercommunale Jardin public de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Come and spend the afternoon at the park for a youth festival on the theme of travel.
Various workshops: manga, calligraphy…

L’événement Fête de la jeunesse Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération

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