Fête de la jeunesse Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Fête de la jeunesse

Médiathèque intercommunale Jardin public de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez passez l’après-midi au parc pour la fête jeunesse autour de la thématique du voyage.

Divers ateliers manga, calligraphie…

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Médiathèque intercommunale Jardin public de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Come and spend the afternoon at the park for a youth festival on the theme of travel.

Various workshops: manga, calligraphy…

L’événement Fête de la jeunesse Montélimar a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération