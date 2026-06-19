Amboise

Fête de la musique 2026

Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique est de retour à Amboise. Rendez vous les samedi 20 et dimanche 21 Juin 2026.

La fête de la musique est de retour à Amboise. Rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 Juin 2026 pour fêter l’arrivée de l’été et profiter de prestations musicales variées dans une ambiance festive.

Au programme pop-rock, variété française, chorales, salsa cubaine, samba brésilienne et plus encore…

Programme complet disponible à cette adresse https://www.ville-amboise.fr/58-3248/fiche/fete-de-la-musique-2026.htm .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

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English : Fête de la Musique 2026

Music Festival is back in Amboise. Join us on Saturday, June 20th and Sunday, June 21st 2026.

L’événement Fête de la musique 2026 Amboise a été mis à jour le 2026-06-14 par OFFICE AMBOISE