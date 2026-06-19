Fête de la musique 2026 Amboise
Fête de la musique 2026 Amboise samedi 20 juin 2026.
Amboise
Fête de la musique 2026
Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique est de retour à Amboise. Rendez vous les samedi 20 et dimanche 21 Juin 2026.
La fête de la musique est de retour à Amboise. Rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21 Juin 2026 pour fêter l’arrivée de l’été et profiter de prestations musicales variées dans une ambiance festive.
Au programme pop-rock, variété française, chorales, salsa cubaine, samba brésilienne et plus encore…
Programme complet disponible à cette adresse https://www.ville-amboise.fr/58-3248/fiche/fete-de-la-musique-2026.htm .
Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34
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English : Fête de la Musique 2026
Music Festival is back in Amboise. Join us on Saturday, June 20th and Sunday, June 21st 2026.
L’événement Fête de la musique 2026 Amboise a été mis à jour le 2026-06-14 par OFFICE AMBOISE
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