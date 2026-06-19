Observation de la lune au télescope Amboise
Observation de la lune au télescope Amboise vendredi 19 juin 2026.
Amboise
Observation de la lune au télescope
4 Allée des Mariniers Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Les 19 et 20 juin, à partir de 18h venez observer la lune et le soleil au télescope sur l’île d’or face à la maison d’accueil du camping.
Les 19 et 20 juin, à partir de 18h venez observer la lune et le soleil au télescope sur l’île d’or face à la maison d’accueil du camping.
Un évènement soutenu par la Société Astronomique de Touraine.
Animation gratuite. .
4 Allée des Mariniers Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Observing the Moon Through a Telescope
On June 19 and 20, starting at 6 p.m., come observe the moon and the sun through a telescope on Île d’Or, across from the campground’s reception building.
L’événement Observation de la lune au télescope Amboise a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE AMBOISE
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