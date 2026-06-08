Aix-en-Provence

Fête de la Musique à Aix-en-Provence

Dimanche 21 juin 2026 de 18h à 2h. Divers lieux en centre ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Ville d’Aix-en-Provence célèbre la Fête de la Musique. Du centre-ville aux quartiers aixois, cet événement festif et estival irriguera l’ensemble de la Ville.

Quinze scènes associatives et amateurs animeront le centre-ville, avec une programmation pour tous les goûts.



// Les scènes en centre ville /

● Aix Qui ?, place Hôtel du Poët: Aix’Qui présente le grand final Class’Eurock avec Juan Rozoff

● Seb Desvilles et Capharnaum Tribunal de commerce

● Cold Machine Footlocker

● Deep Spirit Esplanade Cezanne

● Damos Place Villon

● DJ’S Haut du Cours Sextius

● Yo Place de l’Université

● BB Shakers Place des Martyrs de la Résistance

● Grace’s Place des Martyrs de la Résistance

● Scène hip hop direction culture Place de la Madeleine

● Candy Crash Rue Bouènio Carrièro

● Aix Baleti Place d’Albertas

● True Ones Place Verdun

● Free son Place saint Jean de Malte

● Chorale New life Gospel Place saint Jean de Malte

● Carbone 14 Place d’Arménie

● Ermyte Place d’Arménie .

Divers lieux en centre ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The city of Aix-en-Provence celebrates the Fête de la Musique. From the city center to the Aix neighborhoods, this festive summer event will take place all over the city.

L’événement Fête de la Musique à Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence