Fête de la Musique à Cabrerets Cabrerets
Fête de la Musique à Cabrerets Cabrerets samedi 20 juin 2026.
Cabrerets
Fête de la Musique à Cabrerets
Place de la Mairie Cabrerets Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La commune de Cabrerets vous propose une soirée spéciale fête de la musique.
La commune de Cabrerets vous propose une soirée spéciale fête de la musique.
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Place de la Mairie Cabrerets 46330 Lot Occitanie villagesenchemain@gmail.com
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English :
The town of Cabrerets invites you to a special Music Festival evening.
L’événement Fête de la Musique à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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