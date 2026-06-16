Fête de la Musique à Cabrerets Cabrerets samedi 20 juin 2026.

Cabrerets

Fête de la Musique à Cabrerets

Place de la Mairie Cabrerets Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La commune de Cabrerets vous propose une soirée spéciale fête de la musique.

La commune de Cabrerets vous propose une soirée spéciale fête de la musique.

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Place de la Mairie Cabrerets 46330 Lot Occitanie villagesenchemain@gmail.com

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English :

The town of Cabrerets invites you to a special Music Festival evening.

L’événement Fête de la Musique à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot