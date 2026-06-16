Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets
Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets mardi 16 juin 2026.
Cabrerets
Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets
Le Bourg Cabrerets Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26
Le foyer rural de Cabrerets vous invite à venir suivre la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de foot sur grand écran.
Le foyer rural de Cabrerets vous invite à venir suivre la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de foot sur grand écran.
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Le Bourg Cabrerets 46330 Lot Occitanie villagesenchemain@gmail.com
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English :
The Cabrerets Community Center invites you to come watch the World Cup soccer matches on the big screen.
L’événement Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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