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Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets

Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets

Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets mardi 16 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 46330 Cabrerets

Département : Lot

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Cabrerets

Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets

Le Bourg Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à venir suivre la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de foot sur grand écran.

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à venir suivre la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de foot sur grand écran.

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Le Bourg Cabrerets 46330 Lot Occitanie   villagesenchemain@gmail.com

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English :

The Cabrerets Community Center invites you to come watch the World Cup soccer matches on the big screen.

L’événement Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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