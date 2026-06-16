Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets mardi 16 juin 2026.

Cabrerets

Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets

Le Bourg Cabrerets Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-22 2026-06-26

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à venir suivre la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de foot sur grand écran.

Le foyer rural de Cabrerets vous invite à venir suivre la retransmission des matchs de la Coupe du Monde de foot sur grand écran.

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Le Bourg Cabrerets 46330 Lot Occitanie villagesenchemain@gmail.com

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English :

The Cabrerets Community Center invites you to come watch the World Cup soccer matches on the big screen.

L’événement Retransmission des matchs de la Coupe du Monde à Cabrerets Cabrerets a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cahors Vallée du Lot