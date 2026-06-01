Fête de la musique à Cléguérec Cléguérec vendredi 19 juin 2026.

Cléguérec

Fête de la musique à Cléguérec

Place Pobéguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La fête de la musique débutera à 18h sur la place Pobéguin, avec les chants des élèves des deux écoles, le club de danse des retraités, le groupe chant de DBK, Elsa Le Nechet, les graines de folkeux, Stella Si, Maxsens… .

Place Pobéguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Fête de la musique à Cléguérec Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté