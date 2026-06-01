Fête de la Musique à Gourdon Gourdon dimanche 21 juin 2026.

Gourdon

Fête de la Musique à Gourdon

le kiosque à musique Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Que la musique résonne dans Gourdon !

A l'occasion de la fête de la musique Gourdon Dynamic et le Comité des Fêtes collaborent pour vous proposer une soirée sous le signe de la musique !

Que la musique résonne dans Gourdon !

A l'occasion de la fête de la musique Gourdon Dynamic et le Comité des Fêtes collaborent pour vous proposer une soirée sous le signe de la musique !

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le kiosque à musique Gourdon 46300 Lot Occitanie gourdondynamic@gmail.com

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English :

Let the music resonate in Gourdon!

On the occasion of the Fête de la Musique Gourdon Dynamic and the Comité des Fêtes collaborate to offer you an evening under the sign of music!

L’événement Fête de la Musique à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Gourdon