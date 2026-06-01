Fête de la Musique A la bonheur Laval Place des commerces Laval
Fête de la Musique A la bonheur Laval Place des commerces Laval dimanche 21 juin 2026.
Laval
Fête de la Musique A la bonheur Laval
Place des commerces Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:50:00
Date(s) :
2026-06-21
La guinguette À la bonheur vous invite à célébrer la Fête de la musique
Cour du Vieux Château .
Place des commerces Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 94 56 19 layecadeline@orange.fr
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English :
The %C0 la bonheur open-air café invites you to %E0 celebrate Music Day
L’événement Fête de la Musique A la bonheur Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME
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