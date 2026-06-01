Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique A la bonheur Laval Place des commerces Laval

Fête de la Musique A la bonheur Laval Place des commerces Laval dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place des commerces

Adresse : Place de la Tremoille

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Laval

Fête de la Musique A la bonheur Laval

Place des commerces Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:50:00

Date(s) :
2026-06-21

La guinguette À la bonheur vous invite à célébrer la Fête de la musique
Cour du Vieux Château   .

Place des commerces Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 94 56 19  layecadeline@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The %C0 la bonheur open-air café invites you to %E0 celebrate Music Day

L’événement Fête de la Musique A la bonheur Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME

À voir aussi à Laval (Mayenne)