Fête de la Musique A la bonheur Laval Place des commerces Laval dimanche 21 juin 2026.

Laval

Fête de la Musique A la bonheur Laval

Place des commerces Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:50:00

Date(s) :

2026-06-21

La guinguette À la bonheur vous invite à célébrer la Fête de la musique

Cour du Vieux Château .

Place des commerces Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 94 56 19 layecadeline@orange.fr

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English :

The %C0 la bonheur open-air café invites you to %E0 celebrate Music Day

L’événement Fête de la Musique A la bonheur Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME