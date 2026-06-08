Zynork Run Laval Place du 11 Novembre Laval
Zynork Run Laval Place du 11 Novembre Laval samedi 20 juin 2026.
Laval
Zynork Run Laval
Place du 11 Novembre Les Halles de Laval Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Participez à la 1ère édition du Zynork Run Laval ! Une course conviviale de 5 km ouverte à tous, suivie d’un after au Levrette Café. Gratuit, sans inscription et sans chrono venez courir, échanger et célébrer l’arrivée de l’été !
Rejoignez-nous pour la 1ère édition du Zynork Run Laval, une course conviviale et accessible à tous pour lancer l’été dans la bonne humeur !
Au programme
– Une course de 5 km à allure libre, ouverte à tous les niveaux. Que vous soyez coureur régulier ou débutant, l’objectif est avant tout de partager un moment sportif et convivial.
– Distribution de boissons Waycy avant le départ pour faire le plein d’énergie.
– Après l’effort, prolongez la matinée autour d’un verre lors de l’after organisé au Levrette Café de Laval.
Rendez-vous aux Halles de Laval (Place du 11 Novembre)
Samedi 20 juin
10h30
Gratuit
Sans inscription
Venez seul(e), entre amis ou en famille pour partager un moment sportif, découvrir de nouvelles personnes et célébrer l’arrivée de l’été avec la communauté Zynork ! .
Place du 11 Novembre Les Halles de Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 67 21 40 18 contactceo@zynork.com
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English :
Take part in the 1st edition of the Zynork Run Laval! A friendly 5 km run open to all, followed by an after-party at the Levrette Café. Free, with no registration and no time limit: come and run, chat and celebrate the arrival of summer!
L’événement Zynork Run Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-05 par LAVAL TOURISME
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