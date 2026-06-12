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Fête de la musique à l’Hôtel de la Marine : chorale participative Hôtel de la Marine Paris

Fête de la musique à l’Hôtel de la Marine : chorale participative Hôtel de la Marine Paris

Fête de la musique à l’Hôtel de la Marine : chorale participative Hôtel de la Marine Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Hôtel de la Marine

Adresse : 2 place de la Concorde

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

A l’occasion de la fête de la musique le 21 juin 2026, l’association « Tout le monde peut chanter » invite le public à prendre place au sein de sa chorale participative. Entre Dalida, The Beatles ou encore Calogero, laissez-vous porter par les voix du chœur dans la cour d’honneur.

  • Dimanche 21 juin 2026 – de 16h à 18h
  • Gratuit en accès libre
  • Tout public : Tout public
  • Lieu : Cour d’honneur

Ne manquez pas l’occasion de chanter avec une chorale participative à l’Hôtel de la Marine lors de la fête de la musique !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde  75008 Paris
https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/fete-de-la-musique-chorale


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