Fête de la musique à l’Hôtel de la Marine : chorale participative Hôtel de la Marine Paris
Fête de la musique à l’Hôtel de la Marine : chorale participative Hôtel de la Marine Paris dimanche 21 juin 2026.
A l’occasion de la fête de la musique le 21 juin 2026, l’association « Tout le monde peut chanter » invite le public à prendre place au sein de sa chorale participative. Entre Dalida, The Beatles ou encore Calogero, laissez-vous porter par les voix du chœur dans la cour d’honneur.
- Dimanche 21 juin 2026 – de 16h à 18h
- Gratuit en accès libre
- Tout public : Tout public
- Lieu : Cour d’honneur
Ne manquez pas l’occasion de chanter avec une chorale participative à l’Hôtel de la Marine lors de la fête de la musique !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00
Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris
https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/fete-de-la-musique-chorale
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