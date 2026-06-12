Fête de la musique à l’Hôtel de la Marine : chorale participative Hôtel de la Marine Paris dimanche 21 juin 2026.

A l’occasion de la fête de la musique le 21 juin 2026, l’association « Tout le monde peut chanter » invite le public à prendre place au sein de sa chorale participative. Entre Dalida, The Beatles ou encore Calogero, laissez-vous porter par les voix du chœur dans la cour d’honneur.

Dimanche 21 juin 2026 – de 16h à 18h

Gratuit en accès libre

Tout public : Tout public

Lieu : Cour d’honneur

Ne manquez pas l’occasion de chanter avec une chorale participative à l’Hôtel de la Marine lors de la fête de la musique !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008 Paris

https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/fete-de-la-musique-chorale



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