Fête de la Musique à Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre
Fête de la Musique à Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre dimanche 21 juin 2026.
Mehun-sur-Yèvre
Fête de la Musique à Mehun-sur-Yèvre
10 Rue des Gds Moulins Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la Musique à Mehun-sur-Yèvre, aux Jardins du Duc de Berry, entre concerts, scène ouverte et ambiance conviviale.
Le Comité des Fêtes de Mehun-sur-Yèvre vous invite à célébrer la Fête de la musique aux Jardins du Duc de Berry, dimanche 21 juin de 11h à 18h.
Au programme Jade Sady, Adèle Clarke, ainsi que Laura Mauger & Benesté avec Les Chansons à la criée , pour un moment festif et musical en plein air.
À partir de 16h, la scène s’ouvre aux musiciens, chanteurs et groupes souhaitant partager leur musique avec le public. Les inscriptions se font sur place, par téléphone ou par mail.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. .
10 Rue des Gds Moulins Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 69 95 02 64 comitedesfetesmehunois@gmail.com
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English :
Come celebrate Music Day in Mehun-sur-Yèvre at the Jardins du Duc de Berry, with concerts, an open mic, and a friendly atmosphere.
L’événement Fête de la Musique à Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-06-13 par OT BOURGES
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