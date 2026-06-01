Fête de la Musique à Montcuq concert Ikusiko Abesbatza Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête de la Musique à Montcuq concert Ikusiko Abesbatza Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 21 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête de la Musique à Montcuq concert Ikusiko Abesbatza
Eglise Saint-Hilaire Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dans le cadre de la Fête de la musique, venez écouter le concert Ikusiko Abesbatza, un voyage polyphonique au cœur du Quercy Blanc.
Dans le cadre de la Fête de la musique, venez écouter le concert Ikusiko Abesbatza, un voyage polyphonique au cœur du Quercy Blanc.
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Eglise Saint-Hilaire Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 22 94 04
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English :
As part of the Fête de la musique, come and listen to the Ikusiko Abesbatza concert, a polyphonic journey to the heart of Quercy Blanc.
L’événement Fête de la Musique à Montcuq concert Ikusiko Abesbatza Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CVL Castelnau-Montratier
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