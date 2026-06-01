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Fête de la Musique à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson

Fête de la Musique à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Boulevard Maréchal Lattre-de-Tassigny

Ville : 54700 Pont-à-Mousson

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Pont-à-Mousson

Fête de la Musique à Pont-à-Mousson

Boulevard Maréchal Lattre-de-Tassigny Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique 2026 à Pont-à-Mousson

Venez célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale avec une programmation riche en jazz, chansons, blues et rock !

Au programme
Atelier Impro Jazz
Ensembles FMR (2, 3, 4)
Duo MAGICARPE
Duo Les Ma+Ma
Big Band Les Pois Sont Rouges
Trio Où va le MONDE ?
5tet Les Fruits Confits
Son Jef PY

Une soirée musicale gratuite à partager en famille ou entre amis !Tout public
0  .

Boulevard Maréchal Lattre-de-Tassigny Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68  mairie@villepam.fr

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English :

Fête de la musique 2026 in Pont-à-Mousson

Come and celebrate the arrival of summer in a festive and convivial atmosphere, with a rich program of jazz, chanson, blues and rock!

On the program
Impro Jazz Workshop
FMR Ensembles (2, 3, 4)
Duo MAGICARPE
Duo Les Ma+Ma
Big Band Les Pois Sont Rouges
Trio Où va le MONDE ?
5tet Les Fruits Confits
Son Jef PY

A free musical evening to share with family and friends!

L’événement Fête de la Musique à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON

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