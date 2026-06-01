Fête de la Musique à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson
Fête de la Musique à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson dimanche 21 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Fête de la Musique à Pont-à-Mousson
Boulevard Maréchal Lattre-de-Tassigny Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique 2026 à Pont-à-Mousson
Venez célébrer l’arrivée de l’été dans une ambiance festive et conviviale avec une programmation riche en jazz, chansons, blues et rock !
Au programme
Atelier Impro Jazz
Ensembles FMR (2, 3, 4)
Duo MAGICARPE
Duo Les Ma+Ma
Big Band Les Pois Sont Rouges
Trio Où va le MONDE ?
5tet Les Fruits Confits
Son Jef PY
Une soirée musicale gratuite à partager en famille ou entre amis !Tout public
0 .
Boulevard Maréchal Lattre-de-Tassigny Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 mairie@villepam.fr
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English :
Fête de la musique 2026 in Pont-à-Mousson
Come and celebrate the arrival of summer in a festive and convivial atmosphere, with a rich program of jazz, chanson, blues and rock!
On the program
Impro Jazz Workshop
FMR Ensembles (2, 3, 4)
Duo MAGICARPE
Duo Les Ma+Ma
Big Band Les Pois Sont Rouges
Trio Où va le MONDE ?
5tet Les Fruits Confits
Son Jef PY
A free musical evening to share with family and friends!
L’événement Fête de la Musique à Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON
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