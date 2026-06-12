Fête du Nautisme Port de Plaisance Michel Roth Pont-à-Mousson dimanche 14 juin 2026.

Pont-à-Mousson

Fête du Nautisme

Port de Plaisance Michel Roth 2 allée de l’Espace Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La fête du nautisme est de retour pour son édition 2026 !

Au programme

Initiations à la pêche

Baptêmes de jet ski

Baptêmes de bateau

Stands (apiculture, artistes, VNF …)

Démonstrations (Sapeurs-Pompiers, téléguidage de maquettes …)

Restauration et animations sur placeTout public

0 .

Port de Plaisance Michel Roth 2 allée de l’Espace Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90

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English :

The Fête du Nautisme is back for its 2026 edition!

On the program:

Fishing initiations

Jet ski baptisms

Boat baptisms

Stands (beekeeping, artists, VNF …)

Demonstrations (fire department, model remote control, etc.)

Catering and entertainment on site

L’événement Fête du Nautisme Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON