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Fête du Nautisme Port de Plaisance Michel Roth Pont-à-Mousson

Fête du Nautisme Port de Plaisance Michel Roth Pont-à-Mousson dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Port de Plaisance Michel Roth

Adresse : 2 allée de l'Espace Saint Martin

Ville : 54700 Pont-à-Mousson

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Pont-à-Mousson

Fête du Nautisme

Port de Plaisance Michel Roth 2 allée de l’Espace Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

La fête du nautisme est de retour pour son édition 2026 !

Au programme
Initiations à la pêche
Baptêmes de jet ski
Baptêmes de bateau
Stands (apiculture, artistes, VNF …)
Démonstrations (Sapeurs-Pompiers, téléguidage de maquettes …)

Restauration et animations sur placeTout public
0  .

Port de Plaisance Michel Roth 2 allée de l’Espace Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90 

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English :

The Fête du Nautisme is back for its 2026 edition!

On the program:
Fishing initiations
Jet ski baptisms
Boat baptisms
Stands (beekeeping, artists, VNF …)
Demonstrations (fire department, model remote control, etc.)

Catering and entertainment on site

L’événement Fête du Nautisme Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON

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