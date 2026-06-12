Fête du Nautisme Port de Plaisance Michel Roth Pont-à-Mousson
Fête du Nautisme Port de Plaisance Michel Roth Pont-à-Mousson dimanche 14 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Fête du Nautisme
Port de Plaisance Michel Roth 2 allée de l’Espace Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La fête du nautisme est de retour pour son édition 2026 !
Au programme
Initiations à la pêche
Baptêmes de jet ski
Baptêmes de bateau
Stands (apiculture, artistes, VNF …)
Démonstrations (Sapeurs-Pompiers, téléguidage de maquettes …)
Restauration et animations sur placeTout public
0 .
Port de Plaisance Michel Roth 2 allée de l’Espace Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90
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English :
The Fête du Nautisme is back for its 2026 edition!
On the program:
Fishing initiations
Jet ski baptisms
Boat baptisms
Stands (beekeeping, artists, VNF …)
Demonstrations (fire department, model remote control, etc.)
Catering and entertainment on site
L’événement Fête du Nautisme Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON
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