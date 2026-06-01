Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue rue de la Mercerie Rocamadour
Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue rue de la Mercerie Rocamadour dimanche 21 juin 2026.
Rocamadour
Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue
rue de la Mercerie Basilique Saint Sauveur Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l'occasion de la Fête de la Musique, venez vivre un moment musical exceptionnel dans le cadre majestueux de la basilique Saint Sauveur
Laissez-vous porter par les sonorités grandioses de l'orgue lors d'un concert unique qui mettra en valeur toute la richesse et la puissance de cet instrument emblématique
À l'occasion de la Fête de la Musique, venez vivre un moment musical exceptionnel dans le cadre majestueux de la basilique Saint Sauveur
Laissez-vous porter par les sonorités grandioses de l'orgue lors d'un concert unique qui mettra en valeur toute la richesse et la puissance de cet instrument emblématique. Un voyage musical entre tradition, émotion et virtuosité vous attend
.
rue de la Mercerie Basilique Saint Sauveur Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Fête de la Musique, come and experience an exceptional musical moment in the majestic setting of Saint Sauveur Basilica
Let yourself be carried away by the grandiose sounds of the organ during a unique concert that will showcase all the richness and power of this emblematic instrument
L’événement Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Rocamadour (Lot)
- Café Théâtre Côté Rocher Carolina dans Différente Rocamadour 20 juin 2026
- Fête de la musique à Rocamadour Rocamadour 21 juin 2026
- Festival de Rocamadour: Les Mardis de l’Orgue: Alma Bettencourt Rocamadour 23 juin 2026
- Café Théâtre Côté Rocher: Gérald Dahan Olympia Story Rocamadour 27 juin 2026
- Festival de Rocamadour: Les Ateliers de La Sportelle: Messe en Sol de Schubert Rocamadour 28 juin 2026