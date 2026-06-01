Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue rue de la Mercerie Rocamadour dimanche 21 juin 2026.

Rocamadour

Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue

rue de la Mercerie Basilique Saint Sauveur Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l'occasion de la Fête de la Musique, venez vivre un moment musical exceptionnel dans le cadre majestueux de la basilique Saint Sauveur

Laissez-vous porter par les sonorités grandioses de l'orgue lors d'un concert unique qui mettra en valeur toute la richesse et la puissance de cet instrument emblématique

À l'occasion de la Fête de la Musique, venez vivre un moment musical exceptionnel dans le cadre majestueux de la basilique Saint Sauveur

Laissez-vous porter par les sonorités grandioses de l'orgue lors d'un concert unique qui mettra en valeur toute la richesse et la puissance de cet instrument emblématique. Un voyage musical entre tradition, émotion et virtuosité vous attend

.

rue de la Mercerie Basilique Saint Sauveur Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Fête de la Musique, come and experience an exceptional musical moment in the majestic setting of Saint Sauveur Basilica

Let yourself be carried away by the grandiose sounds of the organ during a unique concert that will showcase all the richness and power of this emblematic instrument

L’événement Fête de la musique à Rocamadour concert d’orgue Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Vallée de la Dordogne