Fête de la musique à Rocamadour Rocamadour dimanche 21 juin 2026.

Rocamadour

Fête de la musique à Rocamadour

Place du Belvedère Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 21:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Ce soir, la musique est partout ! Profitons ensemble de cette belle fête pour chanter, danser et célébrer dans la bonne humeur avec le groupe Tam Tam's

Ce soir, la musique est partout ! Profitons ensemble de cette belle fête pour chanter, danser et célébrer dans la bonne humeur avec le groupe Tam Tam's

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Place du Belvedère Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26

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English :

This evening, music is everywhere! Let’s get together to sing, dance and celebrate in good spirits with the Tam Tam's band

L’événement Fête de la musique à Rocamadour Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne