Fête de la musique à Rocamadour Rocamadour
Fête de la musique à Rocamadour Rocamadour dimanche 21 juin 2026.
Rocamadour
Fête de la musique à Rocamadour
Place du Belvedère Rocamadour Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 21:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Ce soir, la musique est partout ! Profitons ensemble de cette belle fête pour chanter, danser et célébrer dans la bonne humeur avec le groupe Tam Tam's
Ce soir, la musique est partout ! Profitons ensemble de cette belle fête pour chanter, danser et célébrer dans la bonne humeur avec le groupe Tam Tam's
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Place du Belvedère Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26
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English :
This evening, music is everywhere! Let’s get together to sing, dance and celebrate in good spirits with the Tam Tam's band
L’événement Fête de la musique à Rocamadour Rocamadour a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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