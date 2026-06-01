Fête de la musique au Blasenn Crach
Fête de la musique au Blasenn Crach vendredi 19 juin 2026.
Crach
Fête de la musique au Blasenn
3 Place de l’église Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vous voulez vous produire pour une première fois, ou plus, le Blasenn fait scène ouverte , dans l’esprit des premières fêtes de la musique!
Pro ou débutant, mais inspirés par la musique, donneurs de joie Le Blasenn sera heureux de vous accueillir. À vous de séduire le public!
Écrivez nous au Leblasenn@gmail.com .
3 Place de l’église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 66 93 17 92
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English :
L’événement Fête de la musique au Blasenn Crach a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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