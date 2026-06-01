Fête de la musique au Blasenn Crach vendredi 19 juin 2026.

Crach

Fête de la musique au Blasenn

3 Place de l’église Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vous voulez vous produire pour une première fois, ou plus, le Blasenn fait scène ouverte , dans l’esprit des premières fêtes de la musique!

Pro ou débutant, mais inspirés par la musique, donneurs de joie Le Blasenn sera heureux de vous accueillir. À vous de séduire le public!

Écrivez nous au Leblasenn@gmail.com .

3 Place de l’église Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 7 66 93 17 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique au Blasenn Crach a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon