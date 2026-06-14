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Fête de la Musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris

Fête de la Musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris

Fête de la Musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Floréal Belleville

Adresse : 43, rue des Couronnes

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Cette année on s’associe à Couvre x Chefs et Fierce Por Favor pour une proposition DANCEHALL / HOUSE / LATIN / BREAKS / JUNGLE / SHAKE ASS / AFRO / GUILTY PLEASURES / CUMBIA / DEMBOW, etc.

Curation de Sorun dos tres & Jeune Gaou

On a une programmation de 11 DJ :

BJF, BRUJ4, Esté, Jeune Gaou, NAEJA, Nana Buluku, oh god Scarlett, Sho Gabi, Sorun dos tres, Tim Karbon, V.I.E.

16:00 — 00:00
BAR + FOOD SUR PLACE

Et à cette occaz on sort une bouteille de vin Batch Wine x Floréal Belleville qu’on vous servira tout au long de l’event !

Fête de la musique et de retour au Floréal Belleville avec une édition HOTTER THAN EVER !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00

Floréal Belleville 43, rue des Couronnes  75020 Paris
https://www.instagram.com/p/DZdCeb0jTOE/?img_index=1 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com


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