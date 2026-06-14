Fête de la Musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris
Fête de la Musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris dimanche 21 juin 2026.
Cette année on s’associe à Couvre x Chefs et Fierce Por Favor pour une proposition DANCEHALL / HOUSE / LATIN / BREAKS / JUNGLE / SHAKE ASS / AFRO / GUILTY PLEASURES / CUMBIA / DEMBOW, etc.
Curation de Sorun dos tres & Jeune Gaou
On a une programmation de 11 DJ :
BJF, BRUJ4, Esté, Jeune Gaou, NAEJA, Nana Buluku, oh god Scarlett, Sho Gabi, Sorun dos tres, Tim Karbon, V.I.E.
16:00 — 00:00
BAR + FOOD SUR PLACE
Et à cette occaz on sort une bouteille de vin Batch Wine x Floréal Belleville qu’on vous servira tout au long de l’event !
Fête de la musique et de retour au Floréal Belleville avec une édition HOTTER THAN EVER !
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00
Floréal Belleville 43, rue des Couronnes 75020 Paris
https://www.instagram.com/p/DZdCeb0jTOE/?img_index=1 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com
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