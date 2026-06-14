Fête de la Musique au Floréal Belleville Floréal Belleville Paris dimanche 21 juin 2026.

Cette année on s’associe à Couvre x Chefs et Fierce Por Favor pour une proposition DANCEHALL / HOUSE / LATIN / BREAKS / JUNGLE / SHAKE ASS / AFRO / GUILTY PLEASURES / CUMBIA / DEMBOW, etc.

Curation de Sorun dos tres & Jeune Gaou

On a une programmation de 11 DJ :

BJF, BRUJ4, Esté, Jeune Gaou, NAEJA, Nana Buluku, oh god Scarlett, Sho Gabi, Sorun dos tres, Tim Karbon, V.I.E.

16:00 — 00:00

BAR + FOOD SUR PLACE

Et à cette occaz on sort une bouteille de vin Batch Wine x Floréal Belleville qu’on vous servira tout au long de l’event !

Fête de la musique et de retour au Floréal Belleville avec une édition HOTTER THAN EVER !

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00

Floréal Belleville 43, rue des Couronnes 75020 Paris

https://www.instagram.com/p/DZdCeb0jTOE/?img_index=1 +33143619466 floreal.belleville@gmail.com



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