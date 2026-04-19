Fête de la musique : AutorYno et Degré 41 Mémorial de la Shoah Paris

17h – Concert : AutorYno

Le groupe parisien AutorYno propose une fusion de klezmer, de rock et de jazz : un véritable melting-pot de sonorités électrisantes ! En actualisant ce qui peut relever du répertoire yiddish, le groupe poursuit et réinvente avec un vocabulaire contemporain la tradition musicale des klezmorim itinérants du monde ashkénaze. Leurs trois premiers albums paraissent au sein du label de John Zorn, Tzadik, et le trio collabore régulièrement avec des artistes de haute volée : David Krakauer, Denis Cuniot, Gary Lucas, guitariste de Jeff Buckley, ou encore Marc Urselli, collaborateur de Zorn et Lou Reed. Pour cette date inédite au Mémorial, AutorYno jouera les sommets de leur discographie ainsi que des compositions originales spécialement écrites pour l’occasion.

Avec David Konopnicki (guitares), Guillaume Grosso (saxophone et machines), Bertrand Delorme (basse), et Cyril Grimaud (batterie).

18h30 – Concert : Degré 41

Placé sous l’égide de l’avant-garde russe exilée à Tbilissi en 1918 et fondatrice de l’Université du 41°, en référence à la latitude de la ville, le trio Degré 41 naît lui aussi d’un mouvement et d’une rencontre : celle entre Dimitri Artemenko, Vadim Sher, natifs d’Estonie, et Yuri Shraibman natif d’Ukraine. Fruit de la rigueur de l’enseignement classique reçu en ex-URSS et d’une passion pour les musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, la sonorité particulière du trio s’étoffe de la complémentarité de ses membres : la modernité du violon de Dimitri répond au talent d’improvisateur mâtiné de jazz de Yuri, le tout structuré par l’écriture musicale de Vadim à laquelle se mêle son goût du spectacle, de la littérature et du cinéma.

Avec Vadim Sher (piano et textes), Dimitri Artemenko (violon), et Yuri Shraibman (clarinette et saxophone).

RÉSERVER

Concerts donnés à l’occasion de la Fête de la musique. Dans le cadre du Festival des cultures juives

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T22:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/fete-de-la-musique-2026 +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



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