Fête de la Musique avec Berryfornia Bourges
Fête de la Musique avec Berryfornia Bourges samedi 20 juin 2026.
Bourges
Fête de la Musique avec Berryfornia
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Deux scènes, deux ambiances et une soirée festive à Bourges pour célébrer la Fête de la Musique.
À l’occasion de la Fête de la Musique, Bourges s’anime le samedi 20 juin avec deux scènes en plein air pour faire vibrer la ville. À la Villa Monin, une Groovy Stage qui vous proposera une ambiance rythmée et conviviale de 19h à 1h30. Place Cujas, la Techno Stage prendra le relais avec des sons électroniques de 19h à 2h. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 47 07 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two stages, two atmospheres and one festive evening in Bourges to celebrate the Fête de la Musique.
L’événement Fête de la Musique avec Berryfornia Bourges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Soirée Stand Up Carton Comedy Club Bourges 8 juin 2026
- Conférence Zigzags Un Regard sur le Genre dans l’Histoire de la Photographie Bourges 9 juin 2026
- La Symphonie des Girafes Bourges 9 juin 2026
- Un Héros Très Discret Bourges 9 juin 2026
- Les mercredis au musée militaire Soldat, c’est quoi cet insigne ? Bourges 10 juin 2026