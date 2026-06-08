Bourges

Fête de la Musique avec Berryfornia

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Deux scènes, deux ambiances et une soirée festive à Bourges pour célébrer la Fête de la Musique.

À l’occasion de la Fête de la Musique, Bourges s’anime le samedi 20 juin avec deux scènes en plein air pour faire vibrer la ville. À la Villa Monin, une Groovy Stage qui vous proposera une ambiance rythmée et conviviale de 19h à 1h30. Place Cujas, la Techno Stage prendra le relais avec des sons électroniques de 19h à 2h. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 47 07 85

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English :

Two stages, two atmospheres and one festive evening in Bourges to celebrate the Fête de la Musique.

L’événement Fête de la Musique avec Berryfornia Bourges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES