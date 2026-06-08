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Soirée Stand Up Carton Comedy Club Bourges

Soirée Stand Up Carton Comedy Club Bourges

Soirée Stand Up Carton Comedy Club Bourges lundi 8 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Jacques Cœur

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Soirée Stand Up Carton Comedy Club

2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 20:00:00
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-08

Une soirée de stand-up gratuite avec le Carton Comedy Club préparez-vous à une dose de rire en continu !
Le Carton Comedy Club, plus grand comedy club itinérant de France, vous donne rendez-vous à Bourges pour une soirée de stand-up placée sous le signe de l’humour et de la convivialité. Des humoristes professionnels se succèdent sur scène pour offrir un moment de détente et de rires.
Line-up Nora Jokes, Ambre Mistral, Vincent Barat   .

2 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 33 04 19 

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English :

An evening of free stand-up comedy with the Carton Comedy Club: get ready for a non-stop dose of laughter!

L’événement Soirée Stand Up Carton Comedy Club Bourges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES

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