Bourges

Soirée Stand Up Carton Comedy Club

2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 20:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Une soirée de stand-up gratuite avec le Carton Comedy Club préparez-vous à une dose de rire en continu !

Le Carton Comedy Club, plus grand comedy club itinérant de France, vous donne rendez-vous à Bourges pour une soirée de stand-up placée sous le signe de l’humour et de la convivialité. Des humoristes professionnels se succèdent sur scène pour offrir un moment de détente et de rires.

Line-up Nora Jokes, Ambre Mistral, Vincent Barat .

2 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 33 04 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of free stand-up comedy with the Carton Comedy Club: get ready for a non-stop dose of laughter!

L’événement Soirée Stand Up Carton Comedy Club Bourges a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES