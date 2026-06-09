La Symphonie des Girafes Bourges
La Symphonie des Girafes Bourges mardi 9 juin 2026.
Bourges
La Symphonie des Girafes
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
La Symphonie des Girafes un voyage poétique et musical signé Le Poulpe, entre rêve, rythme et imagination.
Le collectif Le Poulpe présente La Symphonie des Girafes, un spectacle original mêlant musique, théâtre et univers visuel onirique. À travers une mise en scène inventive et sensorielle, le public est invité à suivre une création où les sons, les corps et les images s’entrelacent pour composer une véritable fresque artistique. .
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire contact@collectiflepoulpe.com
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English :
La Symphonie des Girafes: a poetic and musical journey by Le Poulpe, between dream, rhythm and imagination.
L’événement La Symphonie des Girafes Bourges a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES
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