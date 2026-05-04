Fête de la musique bd de la sablière Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Fête de la musique

bd de la sablière Jardin Public Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique au kiosque animée par la ligérienne musique

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bd de la sablière Jardin Public Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Fête de la musique at the bandstand with music by La ligérienne musique

L’événement Fête de la musique Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron