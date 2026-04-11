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Fête de la Musique Châlons-en-Champagne

Fête de la Musique Châlons-en-Champagne dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre-Ville

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Fête de la Musique

Centre-Ville Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Organisée conjointement par Musiques sur la Ville et la Direction de la Culture de la Ville de Châlons-en-Champagne, la Fête de la Musique est le rendez-vous de toutes les musiques pour tous les Châlonnais.

Originale, ouverte, de qualité et populaire à la fois, dans l’esprit initial du projet, la Fête de la Musique de Châlons-en-Champagne offre un panorama exhaustif des pratiques contemporaines amateurs, une juste représentation des aspirations artistiques de ses habitants et un grand moment de convivialité et de partage.

Le plateau de danse accueille aussi des formations de tous styles et horizons.

Centre-ville place Foch, place de la République, parvis de l’Office de Tourisme, Petit Jard, Grand Jard, etc…   .

Centre-Ville Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT de la Marne

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