Montélimar

Fête de la musique conservatoire

Place du marché Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Retrouvez les ateliers de pratique collective du conservatoire pour une ballade musicale entre jazz et musiques actuelles. Puis Amine Soufari s’installera à la direction de l’orchestre symphonique pour un dernier voyage musical entre Orient et Occident !

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Place du marché Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

Join the conservatory?s group practice workshops for a musical journey between jazz and contemporary music. Then Amine Soufari will take the helm of the symphony orchestra for a final musical voyage between East and West!

L’événement Fête de la musique conservatoire Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération