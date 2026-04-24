Fête de la musique conservatoire Montélimar
Fête de la musique conservatoire Montélimar samedi 20 juin 2026.
Montélimar
Fête de la musique conservatoire
Place du marché Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Retrouvez les ateliers de pratique collective du conservatoire pour une ballade musicale entre jazz et musiques actuelles. Puis Amine Soufari s’installera à la direction de l’orchestre symphonique pour un dernier voyage musical entre Orient et Occident !
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Place du marché Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
Join the conservatory?s group practice workshops for a musical journey between jazz and contemporary music. Then Amine Soufari will take the helm of the symphony orchestra for a final musical voyage between East and West!
L’événement Fête de la musique conservatoire Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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