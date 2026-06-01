Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture Atelier George Bodocan Pougne-Hérisson dimanche 21 juin 2026.

Pougne-Hérisson

Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture

Atelier George Bodocan 1 Place aux citoyens Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour La Fête de la musique, l’atelier accueillera Dana Sereda artiste plasticienne, et Lara Kelly compositrice et chanteuse pour une performance croisée mêlant peinture et musique live (participation au chapeau) ; le tout suivi d’un moment convivial avec apéritif participatif.

— Dana Sereda, artiste plastique

— Iara Kelly, compositrice et chanteuse .

Atelier George Bodocan 1 Place aux citoyens Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 86 55 04

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English : Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture

L’événement Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine