Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture Atelier George Bodocan Pougne-Hérisson
Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture Atelier George Bodocan Pougne-Hérisson dimanche 21 juin 2026.
Pougne-Hérisson
Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture
Atelier George Bodocan 1 Place aux citoyens Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour La Fête de la musique, l’atelier accueillera Dana Sereda artiste plasticienne, et Lara Kelly compositrice et chanteuse pour une performance croisée mêlant peinture et musique live (participation au chapeau) ; le tout suivi d’un moment convivial avec apéritif participatif.
— Dana Sereda, artiste plastique
— Iara Kelly, compositrice et chanteuse .
Atelier George Bodocan 1 Place aux citoyens Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 86 55 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture
L’événement Fête de la musique Dana Sereda et Lara performance musique et peinture Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Pougne-Hérisson (Deux-Sèvres)
- Veillée la Gâtine perd-t-elle la boule ? Le Nombril du monde Pougne-Hérisson 18 juin 2026
- La soirée des Fous FLIP Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 27 juin 2026
- Labo des contes Bestiaire fantastique Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 8 juillet 2026
- Paysages, rêveries et balade contée Le Nombril Pougne-Hérisson 18 juillet 2026
- Labo des contes Jardin dans tous les sens Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson 22 juillet 2026