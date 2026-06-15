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Fête de la musique électro à Caen Caen

Fête de la musique électro à Caen Caen dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Ville de Caen

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Caen

Fête de la musique électro à Caen

Ville de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-22 04:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Amateurs de musique électro ou curieux du dancefloor, Caen a pensé à vous ! Pour la première fois, un parcours électronique vous permettra de (re) découvrir 5 collectifs de musique électro dans les rues ou bars de la ville. Et célébrer la nuit la plus courte de l’année, le Cargö ouvre ses portes.
Amateurs de musique électro ou curieux du dancefloor, Caen a pensé à vous ! Pour la première fois, un parcours électronique vous permettra de (re) découvrir 5 collectifs de musique électro dans les rues ou bars de la ville. Et célébrer comme il se doit la nuit la plus courte de l’année, le Cargö ouvre ses portes jusqu’à 4h du matin.

Parcours électronique le warm-up
5 collectifs vous attendent dans les rues ou bars de la ville pour lancer la plus longue soirée de l’année

Senary Bar Multiverre (59 rue de Geôle)
OIZ 18/19 quai Vendeuvre
M.A.D Brains Bar le Hop (Quai Vendeuvre)
No one like us Bar Kokomo (47 Rue de Geôle)
Spicy cuts Bar les 3 Marches (15 rue Basse)
462′ au Cargö le line-up

Le Cargö, en partenariat avec la Ville, vous ouvre ses portes de 00h à 4h du matin.

00h Spicy Cuts
00h40 M.A.D Brains
1h20 OIZ
2h Senary
2h40 Les Vagues électro
3h20 No one Like us
Entrée gratuite et sans réservation.   .

Ville de Caen Caen 14000 Calvados Normandie  

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English : Fête de la musique électro à Caen

Whether you’re a fan of electro music or just curious about the dancefloor, Caen has something for you! For the first time, an electronic itinerary will allow you to (re)discover 5 electro music collectives in the streets and bars of the city. And to celebrate the shortest night of the year, Carg…

L’événement Fête de la musique électro à Caen Caen a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Caen la Mer

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