Fête de la musique – Explain The Sound MansA-Maison des Mondes Africains Paris

Le 21 juin, MansA-Maison des Mondes Africains prolonge le lancement du podcast Explain The Sound à travers une soirée dédiée aux racines et aux réinventions des musiques électroniques afro-diasporiques.

De la house née dans les clubs de Chicago à la techno de Detroit, les musiques électroniques ont été profondément marquées par les créations, les luttes et les imaginaires des communautés noires et queer. Pourtant, celles et ceux qui en sont à l’origine demeurent encore trop souvent absents des récits dominants.

Pour cette Fête de la musique, MansA met ces héritages à l’honneur et célèbre les artistes qui continuent aujourd’hui de faire évoluer ces esthétiques à travers le monde. Une programmation pensée comme un espace de transmission, de découverte et de fête, où se croisent différentes générations et visions des cultures électroniques.

Au programme :

Steven Julien

Suzi Analogue

Melanin

Nexus (B4MBA + Mooki6)

Yasmin Regisford

Une soirée pour écouter autrement, danser ensemble et rendre hommage aux histoires qui continuent de faire battre le cœur des musiques électroniques contemporaines.

À l’occasion de la Fête de la musique, MansA célèbre les héritages noirs et queer des musiques électroniques avec une soirée exceptionnelle réunissant DJ, producteur·ices et artistes qui façonnent les scènes contemporaines. Une invitation à danser, écouter et transmettre les histoires qui ont transformé la culture musicale mondiale.

Le dimanche 21 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T19:00:00+02:00_2026-06-21T00:00:00+02:00

MansA-Maison des Mondes Africains 26 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris



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