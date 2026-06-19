Fête de la musique Le Chambon-sur-Lignon
Fête de la musique Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 juin 2026.
Le Chambon-sur-Lignon
Fête de la musique
Village Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
venez profitez d’une belle soirée de début d’été en plein air pour la fête de la musique qui se veut cette année détonante !
Commerces ouverts jusqu’à 20h.
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Village Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Come enjoy a wonderful evening to kick off the summer outdoors for the Fête de la Musique, which promises to be spectacular this year!
Stores are open until 8 p.m.
L’événement Fête de la musique Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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