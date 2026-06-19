Fête de la musique Le Chambon-sur-Lignon samedi 20 juin 2026.

Le Chambon-sur-Lignon

Fête de la musique

Village Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

venez profitez d’une belle soirée de début d’été en plein air pour la fête de la musique qui se veut cette année détonante !

Commerces ouverts jusqu’à 20h.

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Village Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Come enjoy a wonderful evening to kick off the summer outdoors for the Fête de la Musique, which promises to be spectacular this year!

Stores are open until 8 p.m.

L’événement Fête de la musique Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon