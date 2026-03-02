Vernissage des expos d’été Le Chambon-sur-Lignon
Vernissage des expos d’été Le Chambon-sur-Lignon dimanche 21 juin 2026.
Vernissage des expos d’été
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Présentation des expos de Naomi Maury et d’Arlette & Marc Simon autour d’un pique-nique à apporter et à partager dans le parc suivi d’un concert à 15h.
Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com
English :
Presentation of exhibitions by Naomi Maury and Arlette & Marc Simon around a picnic to bring and share in the park, followed by a concert at 3pm.
