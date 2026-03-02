Vernissage des expos d’été Le Chambon-sur-Lignon

Vernissage des expos d’été

Les Roches Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-06-21 12:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Présentation des expos de Naomi Maury et d’Arlette & Marc Simon autour d’un pique-nique à apporter et à partager dans le parc suivi d’un concert à 15h.

Les Roches Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 simon.ceramistes@gmail.com

English :

Presentation of exhibitions by Naomi Maury and Arlette & Marc Simon around a picnic to bring and share in the park, followed by a concert at 3pm.

