Fête de la musique Le Fin Plateau Toul dimanche 21 juin 2026.

Toul

Fête de la musique Le Fin Plateau

Place Saint Mansuy Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Comme chaque année, la Fête de la Musique sera au rendez-vous place Saint-Mansuy !

Pour l’occasion, 4 groupes de rock/pop-rock se produiront

– Les Râ

– Les Chevelus Berlus

– TV Phone

– Addic’Son

Boisson et restauration sur place, ainsi qu’un stand de barbe à papa

Le Fin Plateau en collaboration avec Mr GâteauTout public

0 .

Place Saint Mansuy Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 19 41

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English :

As every year, the Fête de la Musique will be held in Place Saint-Mansuy!

For the occasion, 4 rock/pop-rock bands will be performing:

– Les Râ

– Les Chevelus Berlus

– TV Phone

– Addic’Son

Drinks and food on site, plus a cotton candy stand

Le Fin Plateau in collaboration with Mr Gâteau

L’événement Fête de la musique Le Fin Plateau Toul a été mis à jour le 2026-06-07 par MT TERRES TOULOISES