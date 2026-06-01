Fête de la musique Le Fin Plateau Toul
Fête de la musique Le Fin Plateau Toul dimanche 21 juin 2026.
Toul
Fête de la musique Le Fin Plateau
Place Saint Mansuy Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Comme chaque année, la Fête de la Musique sera au rendez-vous place Saint-Mansuy !
Pour l’occasion, 4 groupes de rock/pop-rock se produiront
– Les Râ
– Les Chevelus Berlus
– TV Phone
– Addic’Son
Boisson et restauration sur place, ainsi qu’un stand de barbe à papa
Le Fin Plateau en collaboration avec Mr GâteauTout public
0 .
Place Saint Mansuy Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 19 41
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English :
As every year, the Fête de la Musique will be held in Place Saint-Mansuy!
For the occasion, 4 rock/pop-rock bands will be performing:
– Les Râ
– Les Chevelus Berlus
– TV Phone
– Addic’Son
Drinks and food on site, plus a cotton candy stand
Le Fin Plateau in collaboration with Mr Gâteau
L’événement Fête de la musique Le Fin Plateau Toul a été mis à jour le 2026-06-07 par MT TERRES TOULOISES
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