Fête de la musique Les pirates de l’air Aubigny-sur-Nère samedi 20 juin 2026.

Aubigny-sur-Nère

Fête de la musique Les pirates de l’air

La Passerelle Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert live des Pirates de l’Air à La Passerelle, à Aubigny-sur-Nère ! Une soirée festive entre reprises pop-rock, dîner en musique et ambiance guinguette

Préparez-vous à une soirée pleine d’énergie à La Passerelle Restaurant-Guinguette ! Le samedi 20 juin, le duo Les Pirates de l’Air fait escale à Aubigny-sur-Nère pour un concert live aux sonorités pop-rock et festives. Installez-vous en terrasse, profitez d’un repas sur place et laissez-vous emporter par les plus grands tubes revisités dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Entre musique, bonne humeur et cadre exceptionnel au bord de l’eau, tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée entre amis ou en famille.

Pensez à réserver votre table au 02 48 58 02 37. .

La Passerelle Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 02 37

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English :

Live concert by Les Pirates de l’Air at La Passerelle in Aubigny-sur-Nère! A festive evening featuring pop-rock covers, dinner with live music, and a guinguette atmosphere

L’événement Fête de la musique Les pirates de l’air Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE